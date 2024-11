Documento sottoscritto dall'assessore Bianca Verbeni e dai consiglieri De Cicco, Arturi, Raimondo e Bosco: «Ha le carte in regola per la corsa a Palazzo Campanella»

L'assessore ai lavori pubblici e all'ambiente Bianca Verbeni ed i consiglieri comunali di maggioranza Vincenzo De Cicco, Rocco Raimondo, Luana Arturi e Marco Bosco hanno sottoscritto un documento per la candidatura del sindaco di Montalto Uffugo Pietro Caracciolo alle prossime elezioni regionali.

«Momento buio per la Calabria»

«La Calabria - si legge nella nota - sta vivendo in queste ultime settimane forse la pagina più buia della sua storia recente. In questo panorama desolante la politica si dimostra sempre più lontana dalle esigenze e dalle aspettative dei calabresi. Ricercare le motivazioni, politiche, economiche e storiche, del Caso Calabria e della sua attuale disfatta, è l’attività più intrapresa dai mezzi di informazione, compresi i social, da parte dei singoli cittadini e dal mondo della stampa».

«La sfiducia della collettività, forse irreversibile, verso il sistema dei partiti, che anche in questo momento non brillano per vivacità - è scritto nel documento - non può e non deve trasformarsi in una resa della politica. Oggi più che mai è necessario non lasciare la gestione della cosa pubblica ad altri, ma mettersi in gioco in prima persona. Per questo chiediamo al nostro Sindaco, che per la città di Montalto Uffugo rappresenta un momento di rottura, di discontinuità con la politica del passato, di compiere un ulteriore salto».

«Caracciolo, uomo perbene»

«Pietro Caracciolo - insistono l'assessore e i consiglieri di maggioranza - è un uomo perbene che ha messo a disposizione il suo impegno per la comunità montaltese, non è un politico di professione ma non è un politico improvvisato. Abbiamo sempre più bisogno di persone competenti, libere e avulse dall'attuale sistema. Lo scatto d’orgoglio che necessita a noi calabresi, lo chiediamo a te al sindaco di Montalto certi che possa offrire un contributo nel costruire anziché distruggere».

«La Calabria ha bisogno di gente onesta»

«La Calabria - si conclude il comunicato - ha bisogno di gente onesta e competente per essere governata e i calabresi hanno bisogno di guardare al futuro con fiducia e serenità. Noi, che rappresentiamo le tue liste nell’amministrazione di Montalto Uffugo, contiamo su di te e ti chiediamo di metterti in gioco per la Calabria partecipando alle elezioni regionali».