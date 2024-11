La manifestazione è prevista domani, giovedì 30 alle ore 18:30, in Piazza Duomo. All'iniziativa di Forza Italia saranno presenti anche il coordinatore nazionale Tajani, il deputato Cannizzaro e il senatore Mangialavori

Siamo ormai agli sgoccioli. Forza Italia, a pochi giorni dall’andata alle urne, raduna tutte le sue forze per il comizio di chiusura campagna elettorale a sostegno di Roberto Occhiuto presidente della Calabria. La manifestazione è prevista domani, giovedì 30 alle ore 18:30, in Piazza Duomo.

In avvio la presentazione dei candidati al Consiglio regionale delle liste Forza Italia e Forza Azzurri. Interverranno il coordinatore regionale del Partito, Giuseppe Mangialavori, il responsabile per il Sud, Francesco Cannizzaro, il coordinatore nazionale Antonio Tajani, il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, il capogruppo alla Camera e candidato governatore della Regione calabria, Roberto Occhiuto.