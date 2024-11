«Il candidato alla presidenza della Regione Calabria tocca a Catanzaro». Lo ha detto l'ex senatore di Forza Italia, Piero Aiello, in un comunicato stampa nel quale si evidenzia la necessità di indicare un candidato per il centrodestra che provenga dal capoluogo di regione. Una posizione che scardina i piani della coalizione, dal momento che in molti davano ormai per favorito l'attuale sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. Aiello ha precisato: «Vorrei essere io il candidato alla presidenza, ma se dovesse essere il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, rispetterò questa decisione. L'importante è che Catanzaro abbia il presidente».