Francesco Aiello, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Calabria, ha pubblicato un video con i nominativi delle figure cui ha chiesto di entrare nella sua giunta, nel caso in cui dovesse essere eletto governatore. «Si tratta – commenta Aiello – di persone di grande qualità che non hanno legami con i vecchi partiti, di persone libere che hanno curricula di altissimo profilo e che intendono la politica come servizio pubblico. Tutti hanno accettato la mia proposta. Dopo le elezioni del 26 gennaio, completerò la squadra con altri “innesti”».





Con il Movimento 5 stelle potrebbe ritornare l’assessorato alla Sanità. L’assessore è Alfonso Scutellà, presidente dell’associazione nazionale “I nostri angeli” ed è il padre del piccolo Flavio, morto nel 2007 a causa di malasanità: «Alfonso donò gli organi del figlio, salvando dei bambini e regalando la vita a Saretta, nel giorno del compleanno della piccola ricevente», fa presente il candidato 5s.

Per l’assessorato al Turismo scelta Stefania Emmanuele. È una sociologa, giornalista e agente di sviluppo locale. Vive a Civita, borgo funestato da una tragedia evitabile. Stefania svolge attività di consulenza per la realizzazione di alberghi diffusi e per la rigenerazione di borghi e di centri storici.







Alla Promozione Agroalimentare Erica Lopez. Parla inglese, spagnolo, francese e cinese. Ha lavorato a Parigi; si è laureata con il massimo dei voti alla Cattolica di Milano e ha conseguito, tra gli altri, master alla Bocconi e a Boston.

Per l’Innovazione, Francesco Tassone, giovane ingegnere che vive a Simbario, nel Vibonese. Francesco ha sviluppato un sistema digitalizzato per produrre malta per l’edilizia: «Questa invenzione continua a vincere premi in tutto il mondo. Inoltre consente ai rivenditori di essere produttori a casa propria, a chilometro zero», evidenzia Aiello.

Ancora, all’Agricoltura e Forestazione Francesco Cufari, agronomo, presidente della Federazione Agronomi e Forestali della Calabria. Francesco è stimato ricercatore e tra l’altro ha conseguito master sul governo delle amministrazioni pubbliche.





All’Ambiente Nicola Abruzzese, ambientalista e protagonista di battaglie contro l’inquinamento della Calabria.