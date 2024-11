Ieri sera è salita sul palco di Reggio Calabria insieme a Giuseppe Conte per la chiusura della campagna elettorale. Poi, una parte degli ultimi scampoli di tempo ancora disponibili per chiedere il consenso ai cittadini, Amalia Bruni li ha dedicati tra l'altro, ad un incontro con i vertici nazionali del Partito Socialista, una delle forze politiche che ne ha sostenuto la candidatura. La sua partecipazione alla conferenza stampa organizzata dal garofano è stata l’occasione per chiederle un bilancio di questa esperienza per lei nuova, a poche ore dal voto dei calabresi.

Amalia Bruni traccia un bilancio della campagna elettorale

«Sono state settimane entusiasmanti e cariche di umanità – ha detto in una intervista rilasciata al nostro network – Ho intessuto nuove relazioni e scoperto altri mondi di questa Calabria che pure ritenevo di conoscere in maniera profonda. Mi sento arricchita». Sull’esito delle urne aggiunge: «Sono convinta che i calabresi daranno fiducia alla mia coalizione, costruite da persone pulite, desiderose di imprimere una svolta importante allo sviluppo di questa terra, che non vivono di politica ma che della politica vogliono fare una missione, un servizio per i cittadini». Ecco l’intervista.