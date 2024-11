Arrivano indicazioni perentorie da parte del commissario regionale del Partito democratico, Stefano Graziano, che nella mattinata di oggi ha indetto un incontro a Lamezia Terme per sciogliere i nodi sulle prossime elezioni regionali. Sulla figura di Pippo Callipo risponde secco ai nostri microfoni: «Chi non lo appoggia è fuori dal partito».

«Abbiamo scelto Callipo – spiega ancora Graziano - per tre ragioni di fondo : la prima è che è un imprenditore di grande successo che rappresenta la Calabria nel mondo; poi perché è un profilo di grande legalità avendo fatto denuncia contro il la ‘ndrangheta; e soprattutto per il profilo sociale dell’imprenditore che umanizza la propria azienda. Per dirla con un battuta lo considero l’Adriano Olivetti calabrese».

Ferma presa di posizione, quindi, del responsabile dem, che condivide con l'imprenditore anche l’appello all’apertura a nuove forze politiche e annuncia l'arrivo di Zingaretti in Calabria nei prossimi giorni «per sostenere la scelta del Partito demicratico di appoggiare Pippo Callipo», ha concluso Graziano.