Il Movimento 5 stelle guarda alle possibili alleanze in Calabria in vista delle prossime elezioni ma mette paletti inderogabili. Dopo un incontro con la base, stasera è prevista una nuova riunione con le altre forze politiche che si terrà nuovamente stasera.

Tre sono i punti fermi, secondo quanto si apprende da fonti molto vicine al Movimento, nelle indicazioni affidati ai tre coordinatori (Riccardo Tucci, Alessandro Melicchio e Giuseppe Giorno): limite dei due mandati retroattivo per tutti, anche per gli altri partiti; liste pulite senza indagati o condannati in primo grado, soprattutto e ancor di più in caso di imputazioni per reati gravi; accordo preventivo sul programma da rispettare in maniera totale e da interpretare come un contratto.