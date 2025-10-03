Tutto pronto per lo speciale elezioni regionali previsto su LaC Tv lunedì a partire dalle 14.30.

Seguiremo in tempo reale lo spoglio e i risultati della tornata elettorale che ha visto scendere in campo tre candidati alla presidenza: il dimissionario governatore uscente Roberto Occhiuto, l'europarlamentare Pasquale Tridico e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare.

Dallo Studio 2 principale di LaC, Pier Paolo Cambareri guiderà lo speciale con il supporto del direttore responsabile Franco Laratta e del giornalista ed opinionista politico Domenico Martelli.

La suite giornalistica dei dati sarà riservata a Francesco Graziano che aggiornerà i telespettatori in tempo reale su exit poll, affluenza e spoglio.

In studio sarà con noi anche Ninò Spirlì mentre in collegamento dalla redazione del Quotidiano del Sud, interverrà il direttore responsabile Massimo Razzi.

Previsti diversi collegamenti anche con gli studi di Cosenza, diversi gli ospiti del direttore di CosenzaChannel Antonio Alizzi tra cui Franco Bruno, Francesco Vilotta e Matteo Lettieri.



Nella suite di LaC Airport, Massimo Clausi dialogherà con Salvatore Perugini, Alessandro Porco e Antonella Grippo che con la sua Perfidia ha registrato ascolti record nelle ultime settimane, confermandosi palcoscenico di rilevo per la politica nazionale e regionale.

Una landing con aggiornamenti live

Grande attenzione sarà riservata anche al digital: l’informazione in tempo reale sarà riservata alla testata ammiraglia del gruppo LaCNews24.it

Qui sarà attiva una landing page interattiva completamente dedicata alle elezioni regionali. Gli utenti potranno seguire l’aggiornamento in tempo reale dei risultati, collegarsi alla diretta streaming, consultare dati e preferenze.

Nella landing anche contenuti esclusivi con articoli, interviste e video.

Una piattaforma pensata per offrire un'esperienza immersiva e completa, con aggiornamenti costanti anche su tutti i social media del network.

Appuntamento lunedì 6 ottobre dalle 14:30, su LaC Tv, lacnews24.it e in streaming su tutte le piattaforme on line e social del gruppo Diemmecom.