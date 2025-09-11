Alleanza Verdi Sinistra presenterà le liste delle tre circoscrizioni in vista della prossima consultazione elettorale regionale che si terrà il 5 ed il 6 ottobre.

«Naturalmente – si legge in una nta – dopo la vicenda, ancora non conclusa (si aspettano i pronunciamenti sui ricorsi presentati) dell’esclusione dalle liste del parlamentare europeo e sindaco di Riace Mimmo Lucano, che Avs ha considerato assolutamente non giustificata e che ha tanto il sapore di un ulteriore atto politico e di pregiudizio nei confronti sia del cittadino e politico Lucano che, e soprattutto, del modello Riace, di un alternativa vera e praticabile alle politiche dell’immigrazione, dell’accoglienza e solidarietà, una risposta concreta al problema sempre più grave dello spopolamento delle aree interne, Mimmo Lucano sarà accolto dalla sua gente come capolista e vero leader della squadra di grande qualità che Avs è riuscita a mettere in campo in Calabria».

«Alla Calabria servono competenze e capacità di governo» dichiarano il portavoce di Europa Verde Calabria Giuseppe Campana e il segretario regionale di Sinistra Italiana Fernando Pignataro.

«Sarà un momento – spiegano Campana e Pignataro – per presentare le nostre liste, composte da rappresentanti dei partiti, della società civile, delle associazioni, giovani e imprenditori. Il loro impegno in questa campagna elettorale sarà quello di illustrare il programma della coalizione, partendo dalla sanità pubblica e dal welfare, quindi sostenendo le fasce più deboli. Pasquale Tridico è figura autorevole e competente e Avs scende in campo per offrire il massimo sostegno ad un candidato alla presidenza che preferisce stare tra la gente per far passare il messaggio secondo cui una Calabria migliore è possibile, piuttosto che raccontare una Calabria che non esiste come fa il peggiore centrodestra della storia repubblicana».

«Alla nostra regione – concludono i leader di Avs calabrese - serve una nuova fase fatta di competenza, trasparenza negli atti pubblici e cura per i bisogni delle calabresi e dei calabresi. Una priorità, questa, non proprio nelle corde di Occhiuto che spinge tutti noi tra le braccia della sanità privata e al degrado sociale oramai sempre più evidente e verificato da tutti gli osservatori economici».

Queste le dichiarazioni dei due esponenti regionali di Avs in preparazione della conferenza che sarà una manifestazione di apertura della campagna elettorale dell’Alleanza Verdi Sinistra.