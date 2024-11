Non e' stato possibile allestire il seggio elettorale speciale a Roma per consentire alle migliaia di fedeli, (non meno di 10 mila), di poter votare domenica 23 novembre

COSENZA - Canonizzazione di Fra Nicola da Longobardi ed elezioni regionali. Non e' stato possibile allestire il seggio elettorale speciale a Roma, nei pressi del Vaticano, per consentire alle migliaia di fedeli, presenti a Roma (ne sono previsti non meno di 10 mila), per lo storico evento religioso, di poter votare, domenica 23 novembre, come era stato chiesto, ufficialmente, la fine di settembre, dal leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli e dalla Presidente f.f. della Regione, Antonella Stasi, e come sostenuto anche dall'Arcivescovo Salvatore Nunnari, che per perorare questa giusta causa era finanche andato al Viminale ad incontrare il ministro degli Interni, Angelino Alfano. Per far votare i fedeli il Presidente della Conferenza Episcopale Calabrese, Monsignor Nunnari, fara' adesso anticipare il rientro dei fedeli nella stessa giornata di domenica 23 novembre. Lo rende noto lo stesso Corbelli dopo aver sentito, nuovamente, al telefono l'Arcivescovo Nunnari, che ringrazia per "questo ennesimo gesto di generosita', sensibilita' e responsabilita'. Purtroppo non e' stato possibile allestire il seggio elettorale speciale nei pressi del Vaticano, per far votare domenica 23 novembre le migliaia di fedeli (ne sono previsti non meno di diecimila) che si recheranno a Roma per la canonizzazione di Fra Nicola da Longobardi, afferma Corbelli. Per questo non potendo piu' oramai spostare la data delle elezioni, il Presidente della Conferenza Episcopale Calabrese ha deciso di far anticipare il rientro ai fedeli nella stessa serata di domenica.

Un gesto, l'ennesimo, di grande sensibilitA e responsabilita', da parte dell'Arcivescovo Nunnari, che ho sentito, di nuovo, ieri al telefono e che ringrazio. Diritti Civili e Monsignor Nunnari hanno cercato in tutti i modi di ottenere l'allestimento del seggio speciale nei pressi del Vaticano. Non essendo stato possibile Monsignor Nunnari si e' preoccupato di far anticipare il rientro dei pullman con i fedeli, in modo da farli arrivare nella stessa serata di domenica 23 per consentire cosi' a tutti loro di potersi recare ai seggi elettorali e votare regolarmente. Si tratta di un sacrificio perche' questi fedeli dovranno rinunciare alla Messa di ringraziamento che e' prevista per lunedi' mattina 24 novembre, in Vaticano, dopo la canonizzazione di Fra Nicola. Nella Capitale restera' per celebrare la Santa Messa in Vaticano l'Arcivescovo Nunnari. I fedeli invece ritorneranno domenica sera in Calabria per poter votare".