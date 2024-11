La Presidente f.f. della Regione, Antonella Stasi, punta tutto sulla penultima domenica di novembre. Possibile Election Day con le comunali di Reggio. Oggi il Consiglio modificherà la legge elettorale

CATANZARO - La presidente facente funzioni della Regione Calabria, Antonella Stasi, ha indicato la data del 23 novembre prossimo per lo svolgimento delle elezioni regionali. A riferirlo è una nota dell'ufficio stampa della Giunta. "Il decreto di indizione delle elezioni - si afferma nella nota - ai sensi dell'art.1 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, acquisiti il parere del Presidente del Consiglio regionale e l'intesa con il Presidente della Corte d'appello di Catanzaro, già richiesti, sarà presumibilmente adottato in data 15 settembre 2014 e pubblicato nelle forme di legge".

I dettagli. La presidente Stasi comunica, inoltre, "di aver scritto al Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro affermando che 'facendo seguito alla prima nota trasmessa in data 13 agosto 2014 (prot. 261316) e considerato che le dichiarazioni di adesione alle elezioni primarie hanno fatto slittare la data originariamente indicata per il 12 ottobre 2014, vista altresì l'ordinanza del Tar Calabria n. 472 del 4 settembre 2014 che ha disposto di adottare il provvedimento di indizione delle consultazioni elettorali entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa, questa Presidenza intende adottare il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria per la data del 23 Novembre 2014, prima data utile per l'espletamento degli adempimenti procedurali, anche alla luce delle modifiche alla Legge elettorale regionale in discussione presso il Consiglio regionale nella seduta dell'11 settembre 2014, volte ad evitare il prosieguo del giudizio di legittimità costituzionale pendente'". "Ho scritto, inoltre, al Prefetto di Catanzaro - conclude la presidente Stasi - poiché a norma dell'art. 2 della legge 108 del 1968 'La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi'". La presidente facente funzioni della Regione ha anche reso noto di avere comunicato le sue determinazioni ai ministri dell'Interno e degli Affari regionali. "Ho rappresentato, sempre al Prefetto di Catanzaro, inoltre - prosegue la nota della presidente Stasi - la necessità di concludere con le Prefetture calabresi apposito protocollo d'intesa o altro atto negoziale equivalente che, in analogia agli atti stipulati per le elezioni del 2010, consenta di utilizzare il supporto logistico e professionale delle Prefetture ai fini della conduzione del procedimento elettorale". "Ho chiesto anche d'informare - dice ancora Antonella Stasi - la Presidenza della Giunta sulle iniziative da intraprendere anche per il coinvolgimento delle altre Prefetture, rimanendo a disposizione per ogni eventuale forma di coordinamento delle attività amministrative di rispettiva competenza. Ho scritto anche al Presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico per avere un parere sulla data ed in ossequio al principio di leale collaborazione ho informato, formalmente, il Ministro degli Interni ed il Ministro degli Affari regionali per comunicare la data". "Comunico inoltre che mi è stato formalmente notificato che con riferimento al ricorso su Istanza di sospensione della legge elettorale 6 giugno 2014 n.8, il Presidente della Camera di Consiglio ha fissato discussione del giudizio per la seduta del 24 settembre".

Legge elettorale ed election day. In attesa dei pareri, oggi, a Reggio Calabria, l’ultimo Consiglio Regionale è chiamato a modificare la legge elettorale. Riflettori puntati soprattutto alla soglia di sbarramento fissata al 15%. Contestualmente si sta facendo sempre più forte la possibilità che le elezioni comunali di Reggio Calabria possano essere accorpate alle regionali in un Election Day. (ab)