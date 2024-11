Il leader del Movimento Diritti Civili chiede ufficialmente alle autorità preposte di evitare altri rinvii e permettere ai calabresi di tornare alle urne

COSENZA - Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, candidato, insieme all'ex sottosegretario Elio Belcastro e alla giovane laureata cosentina Antonietta Perri, nella Lista Diritti Civili alle Primarie istituzionali previste per il prossimo 21 settembre per la scelta del candidato Presidente della Regione, chiede ufficialmente, con una lettera indirizzata al Presidente della Giunta Regionale facente funzioni, al Prefetto della città capoluogo, al presidente della Corte d'Appello di Catanzaro e al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, di voler indire le Elezioni Regionali per il prossimo 9 o 16 novembre. La missiva è stata recapitata oggi per e-mail. "Di fronte ai palesi e subdoli tentativi di rinviare sine die le elezioni regionali - afferma Corbelli - ho deciso come al solito di seguire il percorso della legalità e del rispetto delle regole. Per questo ho scritto alle autorità preposte. Vado avanti per la mia strada fermo restando che questa è solo una parentesi politica che non ferma ne' minimamente condiziona il mio impegno civile e umanitario che continuerà come al solito così come avviene ininterrottamente da oramai oltre 20 anni".