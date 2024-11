La leader del movimento annuncia per le 16 una diretta facebook «per raccontarvi come sarebbe potuta andare e come, invece, qualcuno ha deciso che dovesse andare»

«La pessima gestione del “caso Calabria”: cronaca di un disastro annunciato». Partirà da qui la diretta facebook annunciata da Jasmine Cristallo e prevista oggi alle ore 16 sulla sua pagina facebook «per raccontarvi come sarebbe potuta andare e come, invece, qualcuno ha deciso che dovesse andare».

Già nella giornata di ieri, la leader del movimento delle Sardine in Calabria, dopo l'annuncio della candidatura di Maria Antonietta Ventura. in una nota aveva espresso tutto il suo sconcerto per una scelta che ha definito «un punto di sintesi al ribasso».

«Lacerazioni profonde e vecchie logiche di potere». Così Cristallo ha bollato la candidatura decisa da Pd e M5s. «Al di là di un giudizio personale che non mi permetto di esprimere - continua -, la soluzione che è emersa in queste ore non è all’altezza delle aspettative ma un punto di sintesi al ribasso. Le modalità di indicazione infatti, testimoniano una corsa alla conservazione incardinata all’interno di rendite di potere, asserragliate in fortilizi clientelari e parassitari. Non rappresenta cioè quella generosa tensione ideale e quello sforzo collettivo che avrebbero potuto generare liberazione e riscatto».