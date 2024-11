La Lega conferma la sua netta contrarietà alla candidatura di Mario Occhiuto, il sindaco azzurro di Cosenza, alla Presidenza della Calabria e ribadisce di non vedere con favore nemmeno l'ipotesi di presentare il fratello, Roberto, vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia. Fonti del partito di Matteo Salvini, in vista del possibile vertice del centrodestra con Silvio Berlusconi, confermano che il candidato sarà un dirigente di Forza Italia ma invitano il partito azzurro a proporre sul tavolo un nome tra i suoi sindaci locali. Mario Occhiuto - fanno sapere le stesse fonti - non può essere il nostro candidato visto il dissesto finanziario del suo Comune. Il fratello non andrebbe bene lo stesso. Nessun problema - concludono le stesse fonti - se ci presentano uno dei tanti, almeno 10, sindaci bravi che hanno nel territorio.