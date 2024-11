Amareggiato per il risultato di Pippo Callipo è Nino De Masi. L’imprenditore di Rizziconi, sotto scorta da anni, è uno dei maggiori sostenitori del candidato del centrosinistra.



«La nostra proposta di rinnovamento della Calabria non ha sortito l’effetto sperato – ha dichiarato De Masi - ne prendiamo atto. Abbiamo perso perché i calabresi hanno deciso diversamente. Non siamo riusciti a fare passare il nostro messaggio e la nostra speranza. Callipo ha fatto tutto quello che poteva per portare a un cambiamento in questa terra. Pippo Callipo ha fatto la sua parte, ma i calabresi hanno pensato diversamente. In bocca al lupo a chi ha vinto. Callipo si è messo in gioco a 73 anni perché innamorato di questa terra. Io speravo che calabresi capissero che Callipo era una risorsa per la Calabria, ma pare sia stata una mia illusione. I calabresi hanno deciso diversamente. Il nostro gruppo farà la sua parte, ma adesso è troppo presto per fare analisi».