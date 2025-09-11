«Fratelli d’Italia è forte. Abbiamo fatto liste con la massima attenzione, che rispondono a criteri di meritocrazia interne al partito e anche territoriali. Abbiamo inoltre aperto a persone esterne al partito e che vogliono condividere l’impegno di Giorgia Meloni per cambiare l’Italia e di Roberto Occhiuto per continuare a cambiare la Calabria». A sostenerlo, nel corso della presentazione ufficiale dei candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, tenutasi oggi a Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, è stato il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del partito della premier della premier Meloni. «La nostra - ha proseguito l’esponente di FdI - è una lista forte, importante, perché Fratelli d’Italia vuole aiutare molto di più Occhiuto in questa terra. Vogliamo essere più forti della legislatura precedente per aiutare ancora di più la Calabria a crescere come sta crescendo».

Sollecitato dai giornalisti, Donzelli in merito al passaggio dell’ex M5S Dalila Nesci in Fratelli d’Italia ha affermato: «Ci auguriamo che anche tutti gli elettori del Movimento Cinque Stelle capiscano che la soluzione per la Calabria e per l’Italia non è quella dell’assistenzialismo in cambio del voto al Movimento 5 Stelle. La soluzione è creare lavoro, creare le opportunità per tutti di rimanere in Calabria soddisfacendo i propri desideri, lavorando per una Calabria che cresce economicamente ed una Calabria che dà le risposte. Le risposte e l’assistenzialismo del reddito di cittadinanza hanno deluso gli italiani. Come la Nesci, molti elettori si stanno rendendo conto che la strada non può essere quella».

Ad aprire i lavori dell’iniziativa politica che ha visto presenti, oltre i candidati al consiglio regionale delle tre circoscrizioni calabresi, anche il governatore uscente e candidato presidente per il centrodestra alle elezioni regionali Roberto Occhiuto, è stato Nicola Caruso dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale.

«Vedo molto entusiasmo nella base di Fratelli d’Italia - ha sostenuto Occhiuto -. Credo che farà un ottimo risultato alle elezioni regionali. Lo merita Fratelli d’Italia, lo merita Giorgia Meloni per il lavoro straordinario che sta facendo . Mi auguro che il centrodestra complessivamente abbia un risultato straordinario in Calabria».

Sulle ultime polemiche con il competitor del centrosinistra il presidente uscente ha poi aggiunto: «Con Tridico mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché basta quello che dice lui».