Si scalda il clima nel centrodestra calabrese in vista del rush finale per la scelta del candidato governatore. La nuova accelerazione di Fi sul nome di Mario Occhiuto (rafforzata anche dalle precisazioni di Tajani) non è andata giù agli alleati.

Dopo lo stop arrivato dal commissario regionale della Lega Cristian Invernizzi che ha precisato come ancora sia da avviare il confronto tra i partiti per la scelta del candidato, arriva adesso una precisazione simile da Fratelli d’Italia, per bocca di Edmondo Cirielli, il Questore della Camera dei Deputati e commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria. «Rispetto alle indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa rispetto alle possibili candidature per il centrodestra in Calabria, prive di fondamento e frutto probabilmente di suggerimenti fuorvianti, Fratelli d’Italia continua a ribadire con estrema chiarezza e coerenza che ancora nessuna discussione è stata avviata tra i partiti della coalizione, come tra l’altro ha chiarito poche ore fa Giorgia Meloni intervistata nella trasmissione Porta a Porta – ha detto Cirielli - FdI non ha posto alcun veto né questioni pregiudiziali rispetto ai possibili candidati in campo, tutti nomi validissimi e degni del massimo rispetto. È evidente, però, che il tavolo politico della coalizione dovrà fare un ragionamento complessivo sulle prossime sfide amministrative, mettendo in campo uomini e donne capaci di ottenere la massima condivisione per vincere e soprattutto ben governare le regioni che andranno al voto. In ogni caso - continua il parlamentare - Fratelli d’Italia, che continua a considerare come un valore irrinunciabile l’unità della coalizione, metterà a disposizione degli alleati le proprie proposte, senza sentire alcuna necessità di individuare all’esterno presunti candidati di “superamento”, per quanto validi, ancor più non essendo ancora stata avviata alcuna discussione o valutazione tra due o più nomi».