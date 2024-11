«Un ambizioso programma di rinascita della Calabria imperniato sull'ambiente, sull'economia della conoscenza e sull'innovazione. A questo ambizioso obiettivo sta lavorando il coordinamento regionale di Forza Italia dopo l'indicazione di Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, a candidato alla presidenza della Regione». Lo ha annunciato lo stesso coordinamento regionale di Forza Italia, ribadendo le motivazioni che hanno portato alla candidatura di Mario Occhiuto.



«Il Coordinamento regionale - si legge in un nota - che è formato dai più alti vertici istituzionali del partito, sei parlamentari (tra cui i vicepresidenti dei gruppi alla Camera e al Senato) e cinque consiglieri regionali, si è espresso all’unanimità, riconoscendo nel sindaco di Cosenza la personalità in grado di guidare una fase di grande trasformazione della nostra Regione. La candidatura di Mario Occhiuto sarà naturalmente condivisa con i vertici nazionali del partito - si legge infine - e proposta ai tavoli del centrodestra, anche sulla base di un largo accordo che si sta definendo in vista delle imminenti elezioni regionali in sei regioni».