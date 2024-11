«Il professore Aiello potrebbe essere un’ottima opportunità per la Calabria». Francesco Forciniti, deputato del Movimento 5s, fa il suo endorsement a favore del docente Unical Francesco Aiello durante l’ultima puntata di Pubblica Piazza, la trasmissione di Pasquale Motta in onda ogni lunedì alle 22.30 su LaC Tv. Il giovane parlamentare grillino, a differenza di altri suoi colleghi, si dichiara favorevole alla scelta di Aiello come candidato del Movimento alla presidenza della Regione e minimizza le ambizioni del docente che nel 2015 si propose come assessore tecnico della giunta Oliverio, dopo l’azzeramento dell’esecutivo da parte del governatore in seguito allo scandalo di Rimborsopoli. «Se l’unica accusa che si riesce a muovere contro questo professore è quella di essersi offerto come tecnico per aiutare la Calabria - ha dichiarato - vuol dire che probabilmente è il profilo giusto».

Forciniti, comunque, ha spiegato che «con Aiello c’è un’interlocuzione, ma non è ancora il candidato ufficiale». «È una persona fuori dai partiti - ha sottolineato -. È una personalità di indubbio spessore umano, politico e tecnico. Per quanto mi riguarda, quindi, potrebbe essere un’ottima opportunità per la nostra regione».