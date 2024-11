«I segretari dei circoli, promotori dell'assemblea regionale dei circoli e degli amministratori del Pd calabrese confermano l'appuntamento di venerdì 27 settembre al Cinema Teatro comunale di Catanzaro e annunciano che subito dopo l'assemblea si recheranno a Roma per consegnare a Zingaretti la richiesta sottoscritta da migliaia di iscritti per lo svolgimento delle primarie così come previsto dallo Statuto». È quanto si afferma in una nota sottoscritta dai componenti del Comitato promotore dell'assemblea in agenda nella città capoluogo. I Circoli e gli amministratori del Partito democratico presenti che hanno indetto il vertice chiedono che la scelta del candidato del partito alla presidenza della Regione Calabria avvenga attraverso lo strumento delle primarie. Decisione che non si concilia con le indicazioni del commissario regionale Stefano Graziano che le aveva definite penalizzanti per il Partito democratico.

