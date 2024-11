I primi cittadini si sono incontrati a Soverato per condividere i temi contenuti nel documento Sfida Calabria e tracciare una road map per raccogliere adesioni in tutto il territorio regionale. Prossima tappa Vibo Valentia

Un nutrito gruppo di sindaci e di amministratori della provincia di Catanzaro si è riunito a Soverato per condividere i temi trattati nel documento “Sfida Calabria” lanciato qualche settimana fa. Al centro del dibattito la centralità degli enti locali e il sano protagonismo dei sindaci e degli amministratori che intendono porsi al centro del programma del governo regionale, alla vigilia delle imminenti elezioni regionali.

È quanto fa sapere con una nota il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci che sottoliea: «Questa volta i sindaci non intenderanno delegare la propria rappresentanza, soprattutto a chi si pone come salvatore della patria, senza realmente conoscere i problemi della nostra Regione. Quello odierno è solo il primo degli appuntamenti che i sindaci e gli amministratori hanno previsto in tutta la Calabria».

La “road map” è stata tracciata in una riunione da remoto con i rappresentanti delle altre province. «Dopo la provincia di Catanzaro infatti toccherà nella prossima settimana alla provincia di Vibo Valentia ospitare l’iniziativa di “Sfida Calabria”. Quella tracciata dai sindaci e dagli amministratori è una sfida avvincente, aperta, che sta raccogliendo adesioni in tutto il territorio regionale e che andrà fino in fondo a raccogliere le istanze dei territori della nostra Regione».