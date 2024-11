«Nonostante le diverse indiscrezioni che sembrerebbero delineare la possibilità di un rinvio delle elezioni in Calabria, come Lega ribadiamo, in maniera netta e senza alcun tentennamento, la necessità di recarsi alle urne il 14 febbraio per consentire il rinnovo del Consiglio regionale». È quanto si legge in una nota dei consiglieri della Lega nel Consiglio regionale della Calabria.

A giudizio degli esponenti del partito del Carroccio «Questa è la prima data utile ed è per noi l'unica da tenere in considerazione, poiché, come d’altronde scaturito nel corso dell'incontro di fine ottobre, tenuto in capitale, con il nostro segretario Matteo Salvini, è doveroso dotare la Calabria di un governo che possa esercitare pienamente le sue funzioni».

Infatti «Anche il bilancio dell'Ente che sarà in approvazione in quanto oggetto dell’imminente riunione del Consiglio, è stato redatto in maniera prettamente tecnica proprio in virtù di un voto da esercitare il prima possibile nell'interesse dei calabresi ed anche dell’amministrazione regionale».