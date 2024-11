Il segretario regionale del partito del Carroccio non si sbilancia: «In politica tutto è possibile ma ci sarà sicuramente un tavolo nazionale dove parlarne»

«È giusto che i calabresi tornino alle urne il prima possibile, la Calabria merita un governo legittimato dal voto». È quanto ha dichiarato questa mattina il segretario regionale della Lega, Cristian Invernizzi ai microfoni di Radio Crt. Intervistato da Ugo Floro, Invernizzi ha anche auspicato che, alla luce delle ultime gravi vicende giudiziarie che stanno scuotendo il centrodestra regionale, i partiti prestino la massima attenzione nella composizione delle liste per la prossima tornata elettorale.

Sull'eventualità che il prossimo candidato alla presidenza possa essere espressione di un partito diverso da Forza Italia, partito di appartenenza della compianta governatrice Jole Santelli, Invernizzi ha risposto che «in politica tutto è possibile, ma ci sarà sicuramente un tavolo nazionale dove parlarne».

Infine, alla domanda su un possibile coinvolgimento di Sergio Abramo nella sfida regionale, il segretario leghista ha risposto: «Abramo è un bravo amministratore, se così non fosse stato non lo avrebbero eletto sindaco del capoluogo tante volte, ma ricordo che non è un iscritto alla Lega».

LEGGI ANCHE: Elezioni regionali, centrosinistra in stand by. E Italia Viva pensa a Magorno candidato

Sanità, Salvini: «Strada? Serve commissario calabrese». E sulle regionali: «Noi siamo pronti»

Elezioni regionali, Calabria al voto tra febbraio e aprile 2021: la decisione del Cdm

Elezioni regionali, in Fi l’asse tra Occhiuto e Mangialavori per arginare Gallo e Abramo