Nella serata è emersa la visione per governare la regione basata su un impegno congiunto di esperienze consolidate e volti nuovi. Tra gli interventi quelli del senatore Mario Occchiuto e dell’assessore Gianluca Gallo

Altra tappa di avvicinamento per le prossime consultazioni per decidere la guida del governo regionale e Forza Italia ha scelto la cornice suggestiva e accogliente dell'Hotel Barbieri di Altomonte per presentare la candidata Elisabetta Santoianni.

La serata, moderata da Elvira Berlingieri, ha visto un susseguirsi di interventi che hanno delineato la visione politica di Forza Italia per la Calabria. Dopo i saluti e l'introduzione, a prendere la parola è stato Enzo Barbieri, noto agrochef e padrone di casa, che ha accolto i presenti con calore. A seguire, Dino Farina, coordinatore di Forza Italia Giovani, ha rappresentato la vitalità e l'impegno delle nuove generazioni all'interno del partito.

Il momento clou della serata è stato segnato dalla presenza di figure di spicco a livello nazionale e regionale. L'intervento del senatore Mario Occhiuto ha confermato il pieno sostegno del partito alla candidatura di Elisabetta Santoianni e al progetto politico che vede il fratello Roberto Occhiuto candidato alla guida della Regione.

L’intervento della candidata Santoianni, visibilmente commossa, ha chiarito gli aspetti della decisione di mettersi in gioco, così come ha dichiarato ai nostri microfoni: «In realtà io non vengo dal mondo politico, vengo dal mondo delle imprese agricole, dal mondo delle aziende che ogni giorno si battono sul settore primario. È stata una scelta bellissima quella che ho fatto – dichiara la candidata - perché credo in questo territorio, perché ci ho lavorato per tanto tempo e continuo a lavorarci, appunto al fianco di chi crede che una Calabria diversa possa esserci. E quindi ho sposato il progetto del presidente Occhiuto e dell'Onorevole Gianluca Gallo - conclude – che, unitamente alla giunta regionale, hanno fatto un lavoro splendido, ottimo, che ci ha fatto ritornare ad essere credibili a livello nazionale e internazionale, che ha fatto conoscere il mondo dell'agroalimentare in tutto il mondo».

A concludere l'evento è stato l'intervento di Gianluca Gallo, assessore regionale all'Agricoltura. «Un'altra tappa importante è la presentazione di una candidata della nostra lista, Elisabetta Santoianni, presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori Calabria. Una candidatura che costituisce un avvicinamento verso Forza Italia ed un pezzo del mondo agricolo, quel mondo agricolo al quale abbiamo guardato in questi anni con grande attenzione e per il quale abbiamo lavorato con risultati importanti. Credo che questa campagna elettorale si stia svolgendo come noi desideravamo, con tanta gente, con tanti calabresi che partecipano alle nostre manifestazioni e ascoltano il racconto di quattro anni di sacrifici ma anche di risultati di un governo regionale, quello guidato dal Presidente Occhiuto, che si propone con forza».