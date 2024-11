Colloquio di una decina di minuti con il garante del Movimento per chiedere di tenere in considerazione la proposta già bocciata da Di Maio

Un incontro di una decina di minuti, in mattinata, tra Beppe Grillo e la deputata M5S Dalila Nesci, che chiede a gran voce di essere la candidata per i 5 Stelle in Calabria, rigettando ogni ipotesi di alleanza con il Pd.

Secondo quanto riportato dall'AdnKronos, la parlamentare calabrese avrebbe chiesto al garante del Movimento di valutare la sua proposta - già stroncata da Di Maio - aperta anche a eventuali 'bocciature', ma avrebbe invitato il garante quanto meno a valutarla. Grillo non si sarebbe pronunciato al riguardo, raccontano alcuni beninformati.

Non proprio felice la scelta dell'hashtag che ha usato sui social per "pubblicizzare" l'incontro con il fondatore dei 5S: #MancuLiCani.