«Anche alle regionali in Calabria Fratelli d’Italia vuole riconfermare il netto successo ottenuto nelle altre regioni. Auspichiamo un centrodestra unito, perché uniti si vince». Ad affermarlo il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, intervenuta nel corso dell’incontro “La forza delle idee contro i patti di potere, per cambiare la Calabria e l’Italia”, organizzato nell’ambito delle iniziative “Aspettando Atreju 2019”.

Wanda Ferro, commissario provinciale del partito, ha citato i dati di un sondaggio del Sole 24 Ore, che accredita Fratelli d’Italia di quasi il 9 per cento dei consensi, «un dato che conferma quanto Giorgia Meloni sia una leader capace e credibile agli occhi degli italiani, e sono certa anche dei calabresi». Per il deputato di Fdi – tra i possibili candidati a governatore – «l’unità del centrodestra è un percorso da perseguire soprattutto per i temi e le battaglie che ci hanno visti uniti per oltre 20 anni nelle vittorie e nelle sconfitte».

La scelta del candidato

Il tavolo della coalizione per la scelta del candidato – o della candidata – spiega Wanda Ferro, «dovrà individuare un nome che riesca ad assicurare la massima partecipazione». Quella di Occhiuto, per la Ferro, è una «giusta ambizione, ma ci sono altre candidature che magari si palesano meno e che saranno vagliate dal tavolo», e poi «bisogna capire quale sarà la ripartizione delle candidature alla guida delle regioni tra i partiti della coalizione». Poi una stoccata ad Oliverio sul ritardo nella denifizione della data delle elezioni: «se le fisserà oltre un certo termine rischierà di fare andare la Regione in gestione controllata, bloccando quattro mesi di attività a chi verrà dopo di lui e paralizzando la Calabria e i calabresi, credo che questo atto di irresponsabilità debba essere evitato». Sulla possibile alleanza tra Pd e Cinque stelle anche alle regionali, Wanda Ferro ha parlato di “due facce della stessa sinistra”. «Pur di vincere si alleano con il loro peggior nemico, saranno magari disposti a rinunciare al proprio simbolo – ha detto – e non riusciamo a comprendere come potranno stare insieme coloro che in questi anni a livello regionale non hanno condiviso alcuna scelta».

Fratelli d'Italia in Calabria

Wanda Ferro ha quindi rimarcato l’azione di radicamento sul territorio di Fratelli d’Italia e l’importanza della grande kermesse politica “Atreju” a Roma, che coinvolgerà tante voci ed esperienze per discutere dei temi più attuali della politica nazionale e internazionale. «La nostra sfida è quella di far ripartire l’Italia e la Calabria, ridare fiducia ai cittadini con scelte chiare e senza inciuci, contro un governo che sta costruendo una casa con i sassi che si sono lanciati Pd e Cinque Stelle, dimenticando le accuse su vicende gravi come quella di Bibbiano».

Anche il capogruppo in Consiglio regionale Fausto Orsomarso ha criticato «un Pd che si allea con chi fino all’altro giorno li chiamava ladri e che addirittura chiedeva l’arresto di Oliverio mentre noi lo contrastavamo sul piano politico rispetto alle scelte cl he non faceva, perché il tema vero è che Oliverio non è mai partito, è stato un presidente rispettabile sul piano politico ma inadeguato a vivere questa stagione». Nel corso dell’incontro Wanda Ferro, affiancata anche dal dirigente nazionale Rosario Aversa, ha presentato anche il nuovo coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.



