«Desidero rivolgere a Jole Santelli e a tutti i candidati della coalizione di centrodestra il mio personale in bocca al lupo per questa nuova ed entusiasmante sfida (LE LISTE). La Calabria ha bisogno di ripartire e di puntare con decisione sulla valorizzazione delle sue eccellenze per riagganciare al più presto il treno della crescita e dello sviluppo». Così Aldo Patriciello, europarlamentare di Forza Italia e membro del Partito popolare europeo, all’indomani della presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali in Calabria.





«La candidatura di Jole Santelli - ha aggiunto l'eurodeputato - darà quella spinta in più per affermare un progetto e un programma concreto, un’idea nuova di politica per il territorio. Credo sia prioritario rimettere la Calabria sul binario giusto in tempi rapidi, favorendo l’occupazione e un nuovo dinamismo in tutta la regione. Nessuno meglio di Jole Santelli ha la preparazione, le capacità e la voglia per farlo al meglio».