Udc e Ncd presentano le liste per le elezioni regionali del 23 novembre. Tante le conferme, dopo gli addii dei big causati dal mancato sostegno a Wanda Ferro

I candidati di Ncd e Udc per le regionali, a sostegno di Nico D'Ascola. Tanti big hanno lasciato per candidarsi nelle liste di Forza Italia per Wanda Ferro, ma i centristi restano 'sicuri' di superare la soglia di sbarramento prevista per le regionali, l'8%.

Chi è Nico D'Ascola

MACROCOLLEGIO COSENZA



Ncd: Giuseppe Gentile, Leonida Atusi, Mario Bruno, Vito Caldiero, Stefania Celeste, Macrina Coscarelli, Aldo Figliuzzi, Ercole Paolo Fuscaldo, Salvatore Liporace



Udc: Michele Trematerra, Alessandro Bergamo, Pasquale Pellegrino, Nico De Bartolo, Galdino Accroriglianò, Elisa De Marco, Andrea Zanfini, Giovanna Audia, Mario Guaragna





MACROCOLLEGIO CATANZARO



Udc: Patrizia Battigaglia, Ottavio Gaetano Bruni, Ada Cricenti in Ciccone, Vincenzo Filice, Ernesto Ierardi, Francesco Longo, Selena Lorenzo, Francesco Talarico



Ncd: Alfonso Grillo, Sinibaldo (detto Baldo) Esposito, Francesco Salvatore (detto Franco) Canino, Maria Grazia Vincenza Corigliano, Daniela Fusca, Giuseppe Lonetti, Edda Vaccaro, Carlo Taccone.





MACROCOLLEGIO REGGIO CALABRIA



Ncd: Luigi Fedele, Candeloro Imbalzano, Giovanni Arruzzolo, Natalia Bellantoni, Paola Lemma, Pasquale Romeo, Francesco Siclari



Udc: Francesco Vilasi, Vincenzo Attanà, Giuseppina Cambrea, Giuseppa Cotrupi, Giuseppe Marra, Antonio Gregorio Montagnese, Gregorio Procopio.

