Un'alleanza difficile ma non impossibile. È quella che si tenta in casa Pd e M5s attraverso i leader del momento, Enrico Letta da un lato, Giuseppe Conte dall'altro. E se nelle grandi città si sono palesate criticità nel costruire un percorso in comune, si lavora per concretizzare un atto politico congiunto di natura giallorossa. In tale contesto s'inserisce la visita in Calabria del segretario nazionale dem e dell'ex premier. L'appuntamento, come riporta Il Fatto quotidiano, è previsto per la prossima settimana.

Il segnale in vista delle elezioni regionali calabresi pare chiaro: Pd e 5 stelle dovranno dialogare, trovare punti in comune ed edificare una solida alleanza. Una strategia tra l'altro auspicata anche dal candidato dem Nicola Irto. La notizia dell’imminente vertice in Calabria, giunge dopo l’apertura di Luigi de Magistris. Il sindaco di Napoli, impegnato nella corsa a governatore della Calabria, aveva annunciato la disponibilità al confronto con entrambi gli schieramenti.