L'ex presidente della regione Calabria, Agazio Loiero, potrebbe candidarsi alle prossime elezioni con una lista prorpia a supporo del centrosinistra. «Mi piange il cuore - afferma Loiero su Radio Crt - nel veder morire il centrosinistra. Per questo sono intenzionato a dare il mio contributo e a formare una lista da presentare alle prossime elezioni regionali. Ovviamente, dipenderà dalla figura del candidato presidente del centrosinistra. Se la coalizione sarà rappresentata da un nome autorevole, lavorerò a suo sostegno, altrimenti no».

Sulle possibili candidature alla carica di governatore di Mario Oliverio e Mario Occhiuto, anche alla luce dei rispettivi problemi giudiziari, Loiero ha detto di non capire «perché bisogna anteporre a tutti i costi il proprio io, rispetto ad una situazione economica e sociale della Calabria che più drammatica non potrebbe essere. In una situazione del genere, un certo narcisismo dovrebbe venire meno, perché le emergenze sono tantissime. C'è il rischio che Occhiuto e Oliverio si trascinino dietro certi loro problemi, e questo sarebbe un danno per la nostra regione».