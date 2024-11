Arriva un nuovo endorsement nei confronti di Wanda Ferro. Questa volta a investire ufficiosamente la deputata di Fratelli d’Italia nella guida del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali, ci pensa il capogruppo alla Camera del partito di Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida, il quale ha dichiarato che «della Calabria si discuterà dopo le elezioni europee e quelle del Piemonte in un confronto sereno e rispettoso tra alleati. Sicuramente il candidato alla guida della Regione non potrà che rappresentare la discontinuità con il sistema di potere che ne ha rallentato e impedito lo sviluppo».



Proprio in quest’ottica il partito lavorerà «alla costruzione della coalizione, ampia e vincente, con quanti si dimostreranno pronti a raccogliere la sfida. Per Fratelli d'Italia – spiega Lollobrgida -, unica forza in crescita insieme alla Lega, Wanda Ferro, validissima deputata, ha certamente tutte le qualità per essere protagonista, vincere e governare bene».