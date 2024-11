«Con una missiva indirizzata a tutti gli iscritti e simpatizzanti di Forza Italia, il 25 ottobre, il Presidente Berlusconi ha dato via formalmente al rinnovamento del partito nei territori preannunciando, nei primi mesi del 2019, la stagione dei congressi per la nomina delle cariche provinciali e comunali. Nella stessa nota infatti si puntualizza che “i congressi devono essere un momento di dibattito e di confronto per consentire a tutti i nostri aderenti di essere e di sentirsi davvero protagonisti delle scelte per il futuro del nostro movimento.” E ancora nella missiva del Presidente Berlusconi si punta alla massima partecipazione di tutti gli iscritti e i partecipanti in quanto attraverso i congressi “ i nostri militanti e i nostri sostenitori potranno con la massima libertà e nel modo più semplice, scegliere i responsabili di Forza Italia nei comuni e nelle Province”».



«Il Presidente Berlusconi, in vista delle prossime scadenze elettorali, propone il rinnovamento del partito” per chiamare a raccolta l’altra Italia, per proporle di lavorare con noi, anche senza tessere, contribuendo alle nostre scelte sulle idee e sulle persone. Lo scopo delle nostre assemblee deve essere quello di darci in ogni provincia italiana dei dirigenti che siano davvero rappresentativi dei nostri elettori attuali e di quelli che riusciremo a conquistare”.

In questa direzione e in qualità di coordinatore cittadino “in prorogatio”, oltre ad informare i simpatizzanti e gli iscritti di Forza Italia, della Città di Paola circa il rinnovamento “democratico” in atto nel partito anche a livello cittadino, colgo l’occasione per condividere il pensiero e le parole dell’ex Senatore Piero Aiello e del Senatore Siclari i quali invitano ad un dialogo franco e ad un metodo improntato alla massima condivisione con riguardo alla scelta del candidato di centro destra alla presidenza della Regione Calabria».



«Nel corso di una recente intervista Piero Aiello, che, unitamente al suo gruppo a livello regionale, ha portato pure tantissimi consensi al partito in occasione delle scorse elezioni politiche, in linea con il Presidente Berlusconi, auspica una “politica inclusiva”, che sia capace anche di raccogliere il dissenso interno e trasformarlo in positività e che rappresenti tutte le anime del territorio, per evitare che molti in Forza Italia si sentano esclusi. Una politica insomma che, in modo democratico e non esclusivo, vede tutti gli aderenti al partito seduti intorno ad un tavolo per concordare e condividere le scelte in occasione delle prossime elezioni regionali senza fughe in avanti e decisioni tra pochi».

Il Coordinatore Cittadino Forza Italia di Paola, Dott. Stefano Mannarino