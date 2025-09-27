Lunedì 29 settembre, la senatrice Mariastella Gelmini, neo responsabile nazionale Enti locali di Noi Moderati ed ex ministro dell’Istruzione, sarà in Calabria per una serie di appuntamenti elettorali a sostegno della lista Noi Moderati e dei candidati impegnati nelle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre 2025.

Due gli incontri previsti nella provincia di Cosenza.

Ore 16.00 a Celico, presso la Villa Comunale “Roberta Lanzino”, dedicato al tema “Scuola e lavoro nelle aree interne”. Dopo i saluti di Franco Pichierri, presidente provinciale di Noi Moderati Cosenza, interverranno i candidati Enrico Caligiuri e Marilena Lanzino, il coordinatore regionale On. Giuseppe Galati e, a concludere, la stessa senatrice Gelmini.

Ore 19.00 a Fuscaldo Marina, presso la Sala Conferenze del Palazzo Delegazione Municipale di Via Maggiore Alfonso Vaccari, si terrà un incontro elettorale con gli interventi del candidato Davide Gravina, dell’On. Giuseppe Galati e della senatrice Gelmini.

«Questi appuntamenti – si legge in una nota – rappresentano un momento importante di confronto con cittadini e amministratori locali, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo di Noi Moderati nelle dinamiche territoriali e nel più ampio progetto di centrodestra guidato dal presidente Roberto Occhiuto».

«Con la sua presenza, Mariastella Gelmini – conclude la nota – intende dare un segnale forte di vicinanza al territorio e rafforzare l’impegno di Noi Moderati nel promuovere sviluppo, lavoro e nuove opportunità per i giovani calabresi, con particolare attenzione alle aree interne e alle sfide educative e occupazionali».