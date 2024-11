Con il leader della compagine, questo pomeriggio si parlerà anche di alleanze e del rapporto da tenere con gli alfaniani.

CATANZARO - I movimenti non mancano. Intorno e dentro il centrodestra calabrese. In Agosto inoltrato, alla coalizione che ha governato la regione negli ultimi quattro anni, manca ancora il candidato per le regionali. Lo stallo dura da settimane. Mentre le più svariate opzioni vengono passate al setaccio. Tante strade con un solo sbocco: Silvio Berlusconi.

Il vertice. Questo pomeriggio, a partire dalle 18,30 l'ex Presidente del consiglio riceverà la coordinatrice calabrese e i suoi 4 vice. (Roberto Occhiuto, Nino Foti, Pino Galati e Wanda Ferro). Ma per Jole Santelli, le ultime ore non sono state affatto semplici. Voci sempre più insistenti riportano ammiccamenti con esponenti di spicco del NuovoCentrodestra le cui federazioni provinciali sono finite tutte nelle mani della famiglia Gentile. A tranquillizzare tutti ci ha pensato nelle scorse ore Mimmo Tallini che rivolgendosi a Mario Oliverio, ha puntualizzato: ' Non penserai di avere l'appoggio da Ncd e Udc?'

Le mosse di Scopelliti. Il quadro è composito, le alleanze da definire. E soprattutto sono tempi duri per l'ex governatore Scopelliti, in rottura da tempo con il potentato bruzio, in attesa del processo d'appello, dopo la condanna a sei anni di carcere in primo grado a Reggio nel processo scaturito dal 'Caso Fallara'. Lui, tuttavia, continua a studiare la strategia necessaria per evitare altri capitomboli dopo quello delle europee. Non è escluso che alla fine piazzerà qualcuno dei suoi scudieri nella lista di Forza Italia. Operazione per la quale servirebbe il via libera di Silvio Berlusconi, sempre che il cavaliere decida di mandare in archivio il "processo" a Scopelliti e soci per alto tradimento. Si parlerà anche di questo, oggi a Roma? (tf)