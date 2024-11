VIDEO | Il deputato pentastellato a margine di un'iniziativa a Catanzaro senza esitazioni dice: «Il Movimento sarà presente alle elezioni. Rubbettino? Un bravo imprenditore ma non dialoghiamo con il Pd, non ci sono le condizioni»

«Non avevamo e non abbiamo alcuna voglia di dialogare con il Partito democratico in Calabria». È categorico Paolo Parentela, deputato del M5s che a margine di un'iniziativa in corso a Catanzaro ha ribadito ai nostri microfino il No a qualsiasi forma di dialogo con il Pd in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria che si svolgeranno il 26 gennaio.

Con la stessa fermezza precisa però che il Movimento 5 stelle ci sarà con una propria lista: «Non esiste che il M5s nn presenti la propria lista. Stiamo già dialogando con la società civile, con associazioni e comitati, stiamo lavorando su un programma preciso per dare un futuro a questa regione. Abbiamo il dovere - dice ancora Parentela - di dare una speranza a questo territorio presentando i migliori profili. Vogliamo presentare ai calabresi la squadra, i futuri assessori e il programma anche prima del 26 gennaio. Stiamo lavorando su tanti nomi. Daremo comunque spazio ai nostri iscritti anche per la scelta dei candidati consiglieri».

E su Florindo Rubbettino indicato da Zingaretti come candidato per il Pd dice: «È un bravo editore e imprenditore, ma per noi il concetto è politico. Con il Pd non ci sono le condizioni per discutere. Non possiamo perdere tempo con loro. Non basta metterci uno della società. Bisognava ribadire ai calabresi che la politica di Oliverio è stata sbagliata, con sfondi pure poco chiari, viste le inchieste giudiziarie. Non abbiamo nessuna intenzione - ribadisce il deputato - di dialogare con una forza politica che non ha neppure parlato di programma. Noi invece ci stiamo già lavorando, perchè quello che conta davvero è il programma».