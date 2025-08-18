Nel centrosinistra che aspetta la decisione di Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S che metterebbe d’accordo tutte le anime del campo larghissimo, arriva l’inserimento last minute di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, movimento che fa parte della coalizione in Calabria, lascia andare una frase sibillina quasi a margine di un’intervista al Corriere della Sera, classica chiacchierata estiva su grandi temi. Alla fine il discorso scivola sugli amministratori locali.

Se in un caso la stima politica ha un nome e un cognome, quello della neo sindaca di Genova Silvia Salis che «farà molto bene», nel caso della Calabria il suggerimento dell’ex premier agli alleati resta anonimo, anche se gli indizi ci sono tutti. Renzi dice: «Io amo i sindaci da sempre: anche in Calabria, se candidassimo il sindaco giusto, vinceremmo a mani basse».

Caccia al nome, dunque, anche se gli indizi sono al minimo. Tutte le strade, però, portano al primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che con Renzi ha uno stretto rapporto da anni, da quando entrambi militavano nel Pd. La scissione dell’ex premier ha separato i due percorsi politici ma la stima personale e politica è rimasta intatta, tant’è che in più di una fase è sembrato che il sindaco potesse addirittura lasciare i dem per accasarsi in Italia Viva. Il passaggio non c’è stato ma i due hanno continuato a dialogare. Dunque se Renzi pensa a un sindaco con cui vincere a mani basse in Calabria, la prima opzione non può che essere Falcomatà, anche se le quotazioni del primo cittadino come candidato del centrosinistra allargato alle Regionali del 5 e 6 ottobre sono date in ribasso.