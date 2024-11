L’assessore regionale al Lavoro durissimo con gli ex compagni di partito.

VIBO VALENTIA – L’assessore regionale al Lavoro, Nazzareno Salerno, ha lasciato il Nuovo Centrodestra. Salerno ha aderito a Forza Italia. “Torno a casa – ha dichiarato Salerno – con la passione che mi ha sempre caratterizzato: essere un uomo di centrodestra”. Durissimo Salerno nei confronti degli ex compagni di partito dell’Ncd.



“Una visione di prospettiva – ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro – si è lentamente trasformata nel piccolo sguardo di chi evidentemente aveva e ha in animo solo le proprie fortune personali”. Il passaggio di Salerno a Forza Italia è stato ufficializzato da una nota congiunta a firma di Giovanni Toti, componente della commissione per le regionali, e Iole Santelli, coordinatrice di Forza Italia della Calabria.