Con Silvio Berlusconi «ci vediamo già settimana questa per definire candidati, squadre e programmi». Lo ha detto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa al Parlamento Europeo. Il centrodestra è in fermento in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: «Aldilà della Calabria e dell'Emilia Romagna che votano a fine gennaio, ci sono Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania e Puglia. Vogliamo farci trovare pronti, anche perché nella grande maggioranza di queste regioni ci sono amministrazioni di sinistra uscenti che hanno fatto disastri», ha aggiunto Salvini evidenziando: «Sarebbe il massimo andare a votare per le regionali e per le politiche nella prossima primavera». Proprio nella giornata di ieri si era registrato l’ennesimo botta e risposta tra gli esponenti calabresi del partito del Carroccio e i forzisti. Il commissario regionale Cristian Invernizzi aveva liquidato definitivamente la candidatura di Mario Occhiuto e chiesto agli azzurri di indicare un «nome valido». Non si era fatta attendere la replica, giunta da Jole Santelli. La coordinatrice di Fi Calabria, Jole Santelli, a stretto giro, aveva ribadito: «Forza Italia ha indicato all'unanimità il candidato presidente per le regionali: si chiama Mario Occhiuto».

