Il neosenatore frena la corsa del sindaco di Cosenza alle elezioni. Restano alte le tensioni nel partito in Calabria

Le tensioni agitano Forza Italia in tutta la Calabria. Il risultato ottenuto alle ultime elezioni, nonostante i proclami di Jole Santelli e Roberto Occhiuto, non è considerato soddisfacente da moltissimi big che auspicano una riorganizzazione del partito. Mimmo Tallini, pronto a diventare capogruppo in Consiglio regionale a seguito del tormentato passaggio di Nicolò a Fratelli d’Italia, ha chiesto l’apertura di una fase nuova, e adesso arriva la presa di posizione di Marco Siclari. Il neo senatore rivendica un ruolo di primo piano per il partito reggino e stoppa la candidatura di Mario Occhiuto alla carica di governatore. E lascia intendere che sarà avviata a tutti i livelli una razionalizzazione degli assetti del partito.

Riccardo Tripepi