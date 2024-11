Wanda Ferro è pronta a candidarsi per guidare la Regione Calabria. È quanto emerso da un incontro tenutosi ieri a Crotone presenziato dalla deputata di Fratelli d’Italia.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del sud, la Ferro ha chiaramente dichiarato di volersi candidare e di essere «pronta a lasciare Roma. La Camera dei Deputati – ha spiegato - è impegnativa ma il vero impegno è la Calabria».

Una scelta per andare anche contro un pregiudizio che la accompagna nell’esperienza a Montecitorio: «A Roma ho subito la diffidenza verso la Calabria, verso la calabrese. Ho lavorato per far capire che la Calabria non è solo malavita e ndrangheta. Siamo un popolo meno fortunato, certo, ma fortunato per latri aspetti: sappiamo tirar fuori quando è necessario un’energia importante».

Resta quindi ancora tutto da definire lo scenario per le elezioni del prossimo 26 gennaio: dopo il No di Rubbettino per il centrosinistra, seguito dall’autocandidatura dell’imprenditore Maurizio Talarico, e le beghe interne al M5s, neppure il centrodestra sembra avere certezze. Tutti i giochi sono ancora da fare, ma a poco più di due mesi dall’appuntamento, una decisione deve essere presa al più presto.