«Si consenta la coltivazione degli orti per dare il via alla stagione colturale». È questa la proposta del capogruppo Pd in consiglio regionale Domenico Bevacqua.

«Ieri - specifica il consigliere in una nota stampa - ho chiesto alla presidente Santelli di valutare l’opportunità di consentire alle tante persone che coltivano gli orti o praticano agricoltura a livello amatoriale di raggiungere i loro appezzamenti per procedere alle operazioni colturali che la stagione impone e che sono necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, nonché all’ accudimento degli animali allevati».

A tal proposito, la posizione della governatrice non è tardata ad arrivare: «La presidente ha dato la sua disponibilità e preannunciato la possibilità di una sua ordinanza in merito», aggiunge infine Bevacqua che stamane parteciperà alla conferenza dei capigruppo a Reggio Calabria. Una proposta dunque fattibile, già in fase di avanzamento, per dare il via alla stagione colturale attesa in Calabria.