Il capogruppo dem in Consiglio chiede che venga fatta chiarezza sulla presunta incompatibilità dell’assessore. «Occhiuto non lo sapeva?»

«La questione relativa alla presunta incompatibilità dell’assessore Calabrese di cui si sta occupando la Giunta per le elezioni di Palazzo Campanella meriterebbe, non solo chiarezza, ma una presa di posizione del presidente Occhiuto».

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua dopo aver partecipato ad una seduta della Giunta per le elezioni che ha iniziato ad occuparsi della incompatibilità o meno dell'assessore Giovanni Calabrese ritiene non più rinviabile porre un problema quantomeno di opportunità politica al presidente Roberto Occhiuto.

«Pur prendendo atto, nel corso della seduta, della rimozione della propria incompatibilità per come previsto dalla normativa e a prescindere dal merito della vicenda e dagli aspetti giuridici che saranno affrontati dagli organi preposti – spiega Bevacqua anche a nome del gruppo del Pd – sarebbe opportuno che il presidente Occhiuto chiarisca se fosse o meno a conoscenza della presunta situazione di incompatibilità dell’assessore Calabrese al momento della sua nomina. L’assessore risultava titolare di una società di formazione accreditata dalla Regione, che ha beneficiato anche di fondi regionali, e ha ricevuto dal governatore proprio la delega alla formazione».

«Non solo – dice ancora Bevacqua – sarebbe un atto dovuto per capire quale sia la posizione del governo regionale rispetto a questa vicenda che, evidentemente, presenta fortissimi dubbi di opportunità politica che è quella di cui vorremmo discutere. Non sarebbe certo un atteggiamento condivisibile quello di girare la testa dall’altra parte facendo finta di nulla e rimettendosi soltanto a decisione di terzi che naturalmente saranno di natura esclusivamente giuridica e formale».