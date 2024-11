L'Assemblea è in programma per il prossimo 15 novembre. Prevista l'elezione del presidente, dei due vice e dei segretari-questori

In attesa del settimo componente della giunta regionale, o primo assessore, per dirla con il presidente Roberto Occhiuto, tutti gli occhi sono puntati sulle istituzioni calabresi e sui prossimi appuntamenti che vedranno impegnati i neo consiglieri regionali quanto il nuovo esecutivo.

La certezza è la prima seduta del Consiglio regionale, già convocata a stretto giro di posta dopo le richieste di ieri sera di Occhiuto che dopo il varo della giunta si è intrattenuto alla cittadella con il direttore generale del Bilancio per mettere a posto alcune carte e per evitare che la Regione vada in esercizio provvisorio.

L’assemblea, convocata dal presidente uscente Giovanni Arruzzolo, si terrà lunedì 15 novembre alle ore 14 e sarà presieduta dal Consigliere regionale più anziano, con un ordine del giorno che da statuto prevede l’elezione del presidente del Consiglio regionale, dei due vicepresidenti – che la prassi vuole uno per la maggioranza e una per le opposizioni – e l’elezione dei due Consiglieri Segretari-Questori del Consiglio regionale.

L’altra certezza è il nome del nuovo presidente dell’Assemblea legislativa calabrese che, come più volte annunciato, sarà il leghista Filippo Mancuso alla sua seconda legislatura. Il suo nome è stato scelto proprio da Matteo Salvini che, augurando buon lavoro ai suoi, ha espresso Grande soddisfazione per la qualità e la rapidità con cui è stata scelta la giunta calabrese da cui è rimasto fuori il facente funzioni Nino Spirlì che collaborerà direttamente con il leader del carroccio a livello nazionale e – parole di Salvini - sarà una delle colonne per la crescita del partito in Calabria.

Non è ancora chiaro, se la prima seduta del Consiglio regionale sarà anticipata da una riunione anche informale di giunta. Al momento non c’è nessuna convocazione per i componenti dell’esecutivo.



LEGGI ANCHE:



Ipotesi in campoRegione Calabria, un super tecnico per la sanità: ecco i due nomi a cui pensa Occhiuto



Regione CalabriaGiunta Occhiuto, pioggia di reazioni dopo la nomina dei nuovi assessori - LIVE



Regione CalabriaGli equilibri territoriali della giunta Occhiuto: 4 assessori a Reggio e Cosenza, 2 a Catanzaro e Vibo