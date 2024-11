Il politico cosentino non si era ricandidato dopo due legislature. In passato è stato in Fi e Ncd

Dopo due legislature in consiglio regionale, Fausto Orsomarso è il nuovo assessore esterno di Fratelli d'Italia nella giunta Santelli.

A lui la governatrice ha affidato, tra le altre, le deleghe allo Sviluppo economico e al Turismo.

La militanza e l'amicizia con Scopelliti

Dopo una lunga militanza a destra, viene eletto per la prima volta in consiglio regionale nel 2010 con il Pdl (quasi 7mila voti), il principale partito della maggioranza dell'allora governatore Peppe Scopelliti. Già delegato regionale ai Trasporti, nel 2014 Orsomarso segue le orme dell'ex presidente e passa anche lui in Ncd, il partito di Angelino Alfano.

A differenza di molti altri esponenti di quel centrodestra, il politico originario di Fagnano Castello nel tempo non ha mai rinnegato la sua amicizia e il suo legame politico con Scopelliti, finito in carcere dopo la condanna per il crac del Comune di Reggio Calabria.

Nel 2014 Orsomarso si ricandida al consiglio regionale nelle fila di Forza Italia e risulta il primo degli eletti nella circoscrizione Nord con più di 8mila voti.

L'adesione a Fratelli d'Italia

Nel febbraio 2017 lascia il partito azzurro per aderire a Fratelli d'Italia. Alle Politiche del 2018 si candida alla Camera ma non riesce a conquistare un seggio.

Alle ultime Regionali del 26 gennaio decide di non ricandidarsi per lasciare spazio ad altri aspiranti consiglieri del suo partito.

Dopo settimane di incertezze e in seguito a un ballottaggio interno con il consigliere più votato di Fdi, Luca Morrone, Giorgia Meloni lo indica come assessore della nuova giunta.