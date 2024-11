Il consiglio regionale è stato convocato dal presidente Domenico Tallini per mercoledì prossimo, 30 settembre.

L'assembla di Palazzo Campanella, è scritto in una nota dell'ufficio stampa, tornerà a riunirsi, con l'inizio dei lavori fissato alle ore 15, per affrontare un ordine del giorno articolato in tre punti: proposta di provvedimento amministrativo n. 46/11^, di iniziativa dell'Ufficio di presidenza, recante: "Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e della relazione sulla gestione" - (relatore: il consigliere Filippo Mancuso); proposta di provvedimento amministrativo n. 53/11^, di iniziativa dell'Ufficio di presidenza, recante: «Modifiche alla deliberazione n. 16 del 26 giugno 2020 recante: "Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e della relazione sulla gestione"» - (relatore: il consigliere Filippo Mancuso); svolgimento interrogazioni (32 atti di sindacato ispettivo) ex art. 121 e 122 del Regolamento interno del consiglio regionale.

Ancora a porte chiuse

«Stante la perdurante emergenza epidemiologica – conclude la nota – l'amministrazione del consiglio regionale rammenta che per evitare situazioni di sovraffollamento, la seduta si terrà a porte chiuse e, pertanto, è consentito l'accesso al Palazzo e alle relative pertinenze solo ai consiglieri, agli assessori regionali e al personale espressamente autorizzato».