Confermata la composizione dell'Unità di crisi per l'attuazione delle attività relative all'emergenza Covid-19 a livello in Calabria. È quanto deciso dal presidente della Regione Roberto Occhiuto «tenuto conto dell’aggiornamento intervenuto a seguito della nomina del presidente della giunta regionale anche quale Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario della regione Calabria».

L'Unità di crisi è composta quindi da Occhiuto, dal delegato del soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di Protezione Civile, Fortunato Varone, da Caterina De Filippo, direttore medico di presidio nell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro, e da Ludovico Abenavoli, professore associato di gastroenterologia presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro.