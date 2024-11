La sottoscrizione del documento si inserisce nel contesto nella definizione dei contratti di fiume, di cui la Regione si è resa promotrice nei confronti del territorio

Con due diverse deliberazioni la giunta Regionale ha aderito alla carta nazionale dei contratti di fiume ed ha approvato il regolamento di attuazione dei contratti di fiume. Dal luglio dello scorso anno l’assessorato regionale all’Urbanistica ha avviato una diffusa e capillare azione di promozione e sensibilizzazione rispetto a quella che è, oggettivamente, una nuova ed inevitabile logica di programmazione negoziata e partecipata.

Oggi risultano infatti già avviate le procedure per la sottoscrizione dei contratti di fiume e di costa in ben 17 ambiti territoriali in Calabria, 3 hanno già sottoscritto il protocollo d’intenti e procedono verso la sottoscrizione dei contratti, 14 sono in fase di avvio con il coinvolgimento complessivo di circa 160 Comuni calabresi. In più stiamo costituendo l’osservatorio regionale sui contratti di fiume. Ecco perché il protocollo di intesa firmato oggi dall’assessore alla Pianificazione del Territorio, Franco Rossi e dai presidenti dei gruppi di azione locale per la diffusione, la promozione, l'accompagnamento e l'attuazione dei “Contratti di Fiume” rappresenterà uno degli elementi decisivi per affermare definitivamente - grazie alla corale partecipazione dei Gal e di Assogal - una nuova logica di programmazione “del e sul” territorio.

I contratti di fiume, infatti, sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico.

