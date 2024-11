Sarà Antonio Billari, esponente di Liberi e Uguali, a prendere il posto di Pippo Callipo in consiglio regionale. Trentaseienne ingegnere di Palmi, era candidato nella lista Democratici Progressisti – nel cui schieramento totalizzò 6.280 preferenze, risultando primo per quoziente nella coalizione del migliore perdente – e a Palazzo campanella ora siederà tra gli scranni del gruppo guidato da Giuseppe Aieta.





«Sorpresa e responsabilità», così Billari nel suo commento a caldo a poche ore dalla notizia del forfait del leader di Io Resto in Calabria, «per una carica che è stata resa possibile da uno sforzo straordinario reso da un gruppo politico che ha creduto in me».



Billari ha militato nelle file del Pd, è stato vice segretario nazionale delle Giovanili ma anche membro della struttura del gruppo al consiglio regionale, prima di transitare nel partito del ministro Roberto Speranza sin dalla nascita, e fu lo stesso esponente del governo, assieme al deputato Nico Stumpo a venire in Calabria a sostegno anche della sua candidatura nel corso dell’ultima campagna elettorale.



«Porterò in consiglio regionale il punto di vista della sinistra – prosegue – di un partito che è forza di governo e continua a stare in mezzo al popolo per rappresentarne le istanze. Un impegno ancora più convinto, visto il fallimento dei primi mesi di una legislatura a guida centrodestra che non ha risposto affatto alle istanze di cambiamento, semmai acuendo le crisi e le emergenze, prima fra tutti quella relativa alla gestione dei rifiuti, visto che è stato deciso di chiudere le discariche quando la stagione estiva era alle porte».