Il Consiglio regionale ha approvato le leggi di Bilancio della Regione. Sono passate, senza dibattito, il Documento di Economia e Finanza (DEFR) per gli anni 2021-2023, la Legge di stabilità regionale 2021, e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023.

Provvedimento, quest'ultimo, sul quale ha relazionato in Aula l'assessore al Bilancio Francesco Talarico. «Un documento - ha spiegato - che ricalca sostanzialmente, e migliora il Bilancio previsionale 2020-2023 approvato ad aprile. È il migliore Bilancio possibile - ha aggiunto - in un momento estremamente complesso rappresentato dall'emergenza coronavirus. Un Bilancio improntato alla massima attenzione alla spesa delle risorse pubbliche».

Dopo aver ringraziato i vari responsabili degli uffici «per il contributo dato alla costruzione del Bilancio», Talarico ha espresso parole di apprezzamento per i consiglieri di maggioranza «che non hanno presentato emendamenti particolari, territoriali, di natura elettorale, ed hanno dimostrato grande attenzione all'interesse generale, con l'unico obiettivo di dare un Bilancio alla nostra Regione in un momento particolarmente difficile per i cittadini calabresi, dovuto alla emergenza covid-19 in corso». L'assessore ha elencato anche alcune criticità che appesantiscono il quadro della spesa regionale «a cominciare - ha spiegato - dai gravosi tagli ai trasferimenti statali».

Talarico ha poi fornito i numeri del documento contabile regionale per il 2021, che ammonta complessivamente, al netto delle partite di giro, della anticipazione di cassa e del fondo pluriennale vincolato complessivamente a circa 6,1 miliardi di euro. In gran parte, si tratta di risorse a destinazione vincolata, o meglio, di somme il cui utilizzo può aver luogo solo per finalità stabilite da altri decisori istituzionali o con questi concordate.

Le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono pari al 61,6% del totale, per circa 3,8 miliardi di euro. Altri fondi riguardano l'annualità 2021 del POR Calabria e del PAC 2014-2020, (567,8 miliardi di euro; 9,2%), le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (497,9 milioni di euro; 8,1%), nonché ulteriori fondi di natura vincolata assegnati a vario titolo dallo Stato o da altri soggetti (397,3 milioni di euro circa, pari al 6,4%). Le entrate libere da vincoli da destinare a finalità autonomamente definite dalla Regione ammontano, invece, dopo l'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale, a circa 822 milioni di euro. Il Consiglio ha approvato, inoltre, tutti gli altri provvedimenti, considerati propedeutici alla approvazione del Bilancio 2021.