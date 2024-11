Riunioni lunedi' 29 e martedi' 30 dicembre. La nuova Assemblea regionale sara' chiamata ad eleggere il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

REGGIO CALABRIA - Il presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico, a norma dell'art. 19 dello Statuto, ha convocato per lunedi' 29 e per martedi' 30 dicembre alle ore 11.00, la prima seduta della X Legislatura. La nuova Assemblea regionale sara' chiamata ad eleggere, in ossequio all'art. 20 dello Statuto, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, quest'ultimo composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni. Il Consiglio procedera' con votazione separata e a scrutinio segreto. Sempre secondo quanto stabilito nello Statuto all'art. 20, il Presidente e' eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, e' sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parita' di voti e' eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parita' di voti, i piu' anziani di eta'. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino alla elezione del Presidente, la presidenza provvisoria del Consiglio, e' assunta dal consigliere che, tra i presenti, e' il piu' anziano di eta'. I due consiglieri piu' giovani svolgono le funzioni di segretari (art. 19 dello Statuto). Il presidente uscente Talarico, infine, "augura buon lavoro al presidente della Giunta Mario Oliverio e ai neoconsiglieri regionali".